Van'da roketatar mühimmatı ve patlayıcı ele geçirildi
Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen 47 antitank roketatar mühimmatı, 90 el bombası ve 7 bin 546 fişek imha edildi.
Van
Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 47 antitank roketatar mühimmatı, 90 el bombası ve 7 bin 546 fişek ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, teröristlerin kullandığı sığınak ve malzeme depolarının tespit edilmesi amacıyla ilçeye bağlı Aydemir Mahallesi Kevçıkan mezrası kırsalında operasyon düzenlendi.
"Kıran- Şehit Uzman Jandarma 4 Kademeli Çavuş Emrah Ceylan" adı verilen operasyonda 47 antitank roketatar mühimmatı, 90 el bombası ve 7 bin 546 fişek ele geçirildi.
Patlayıcı ve mühimmat, olay yerinde imha edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.