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Van'da roketatar mühimmatı ve patlayıcı ele geçirildi

Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen 47 antitank roketatar mühimmatı, 90 el bombası ve 7 bin 546 fişek imha edildi.

Necat Hazar   | 04.11.2019
Van'da roketatar mühimmatı ve patlayıcı ele geçirildi

Van

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 47 antitank roketatar mühimmatı, 90 el bombası ve 7 bin 546 fişek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, teröristlerin kullandığı sığınak ve malzeme depolarının tespit edilmesi amacıyla ilçeye bağlı Aydemir Mahallesi Kevçıkan mezrası kırsalında operasyon düzenlendi.

"Kıran- Şehit Uzman Jandarma 4 Kademeli Çavuş Emrah Ceylan" adı verilen operasyonda 47 antitank roketatar mühimmatı, 90 el bombası ve 7 bin 546 fişek ele geçirildi.

Patlayıcı ve mühimmat, olay yerinde imha edildi.

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