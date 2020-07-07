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Türkiye

Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Emre Ilıkan   | 07.07.2020
Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Van

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. 

Bu kapsamda dün Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi kırsalına operasyon düzenleyen Jandarma Komando ve Polis Özel Harekat timleri, 2 Ak-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, bir miktar 7,62 mm fişek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirdi.

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