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Türkiye

Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve el bombası ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve el bombası ele geçirildi.

Mesut Varol   | 11.03.2021
Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve el bombası ele geçirildi

Van

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla ilçe kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, piyade tüfeği, 2 el bombası, 15 mermi, 2 piknik tüpü ve 300 gramlık 9 kimyasal madde ele geçirildi.

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