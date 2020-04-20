Euro
7.48
Dolar
6.89
BIST 100
99,179.27
Altın
1,675.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, ‘’Ramazan ve Sorumluluk Bilinci’’ temalı “2020 Yılı Ramazan Ayı” tanıtım toplantısında konuşuyor
logo
Türkiye

Van'da Kovid-19 taşıyan hastaları gizleyen muhtar hakkında soruşturma başlatıldı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 44 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi'nin muhtarı hakkında görevini kötüye kullandığı ve gerçeğe aykırı bilgi verdiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Mesut Varol   | 20.04.2020
Van'da Kovid-19 taşıyan hastaları gizleyen muhtar hakkında soruşturma başlatıldı

Van

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 44 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi'nin muhtarı hakkında görevini kötüye kullandığı ve gerçeğe aykırı bilgi verdiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Başsavcılık, İstanbul'dan mahalleye gelen kişileri sağlık ekipleri ve kolluk kuvvetlerine bildirmediği gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan muhtar Mikail Duman hakkındaki haberler üzerine harekete geçti.

Mahallede 44 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasına neden olduğu ileri sürülen muhtar hakkında "görevi kötüye kullanıp gerçeğe aykırı bilgi vererek 44 kişinin pandemiye yakalanmasına neden olduğu" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Muhtar bilgileri gizlemişti

Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi, 7 Nisan'da İstanbul'dan gelen kişide koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alınmıştı.

Mahalleye İstanbul'dan gelen başka kişilerin de olduğunun tespit edilmesi üzerine, bu bilgiyi gizleyen muhtar Mikail Duman görevden uzaklaştırılmıştı.

Sağlık taramasında 900 nüfuslu mahallede 44 kişinin testleri pozitif çıkmış ve bölge özel çalışma alanı haline getirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Madagaskar'da geliştirilen bitkisel Kovid-19 ilacı bugün tanıtılacak
Almanya'da 8 Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere'de 80 Kıbrıslı Türk Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması için protesto gösterileri düzenlendi
Latin Amerika'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı

Benzer haberler

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 2 milyon 407 bini aştı

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 2 milyon 407 bini aştı

Tarım ve Orman Bakanlığından 'sağlıklı nefesler' için maske seferberliği

Van'da Kovid-19 taşıyan hastaları gizleyen muhtar hakkında soruşturma başlatıldı

Madagaskar'da geliştirilen bitkisel Kovid-19 ilacı bugün tanıtılacak

Madagaskar'da geliştirilen bitkisel Kovid-19 ilacı bugün tanıtılacak

İngiltere'de 80 Kıbrıslı Türk Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

İngiltere'de 80 Kıbrıslı Türk Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması için protesto gösterileri düzenlendi

ABD'de Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması için protesto gösterileri düzenlendi