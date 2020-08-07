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Van'da jandarmanın ikna ettiği PKK'lı terörist teslim oldu

Van'da PKK'lı bir terörist, jandarmanın yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Necat Hazar   | 07.08.2020
Van'da jandarmanın ikna ettiği PKK'lı terörist teslim oldu

Van

Valilikten yapılan açıklamada, 2015 yılında terör örgütü PKK/KCK'ya katılan bir teröristin, jandarmanın ikna çalışmaları sonrası teslim olduğu belirtildi.

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığında ağabeyi ve yengesiyle buluşturulan teröristin, yaşadığı pişmanlığı ailesine anlatırken, örgüt mensuplarının da devlete teslim olması yönünde çağrıda bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının konuyla ilgili bilgilendirmesine de yer verildi.

Bilgilendirmede, şu ifadeler yer aldı:

"İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ailesi ve kendisiyle ikna çalışmaları yürütülen 1 bölücü terör örgütü mensubunun, 30 Temmuz'da Şırnak/Silopi Kara Hudut Kapısı'ndan teslim olması sağlanmıştır. İkna çabaları sonucunda 2019'da 24, 2020'de ise 7 olmak üzere toplam 31 örgüt mensubu teslim olmuştur."

Açıklamada ayrıca bölgede vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edeceği vurgulandı.

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