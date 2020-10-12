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Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu PKK'lı 2 terörist teslim oldu

Van'da jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Mesut Varol   | 12.10.2020
Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu PKK'lı 2 terörist teslim oldu

Van

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamında, aileleri ve kendileriyle ikna çalışmaları yürütülen 2 teröristin bugün Şırnak/Silopi Kara Hudut Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olmaları sağlandı.

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların yine halkın desteğiyle daha güçlü ve kararlı bir şekilde, aralıksız devam edeceği de vurgulandı.

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