Van Çatak kara yolu Elmacı mevkisine çığ düştü

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Türkiye

Van'da güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılan yola çığ düştü

Van Valiliğince olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatılan Çatak-Van kara yoluna çığ düştü.

Mesut Varol   | 08.02.2020
Van'da güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılan yola çığ düştü

Van

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çatak-Van kara yolunun 10. kilometresindeki Elmacı mevkisine çığ düştüğünü söyledi.

Söz konusu kara yolunun bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların can güvenliği için dünden bu yana trafiğe kapalı olduğunu kaydeden Bilmez, "Karayolları ekiplerimiz söz konusu yolu açmak için tedbirli bir şekilde çalışma yürütüyor. Vatandaşlarımızdan bütün uyarıları dikkate almalarını istiyoruz." dedi.

Bahçesaray'daki çığ bölgesinde arama çalışmaları yapılamadı

Öte yandan valilik, Van-Bahçesaray kara yolunda çığ düşen bölgede, olumsuz hava şartları nedeniyle arama çalışmalarına başlanılamadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çığ düşen bölgede, teknik ekiplerin yaptığı değerlendirmede arama kurtarma çalışması yapılacak hava şartlarının oluşmadığı tespit edildi.

Çığ bölgesine en yakın karakolunda bekleyen ekipler, gün içerisinde hava şartlarına bağlı olarak yeniden inceleme yapıp, çalışmaların başlatılıp başlatılmamasına karar verecek.

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