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Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Mesut Varol   | 10.10.2019
Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Van

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ve saldırı olaylarının önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 11 Ekim'den geçerli 25 Ekim de dahil olmak üzere 15 gün süreyle Van ili coğrafi sınırları içerisinde, açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi her türlü eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır."

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