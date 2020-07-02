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Van'da etkisiz hale getirilen 3 teröristin gri listede arandığı belirlendi

Van'ın Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin 2015-2018'deki birçok kanlı eylemin faili olduğu ve gri listede arandığı belirlendi.

Sertaç Bulur   | 02.07.2020
Van'da etkisiz hale getirilen 3 teröristin gri listede arandığı belirlendi

Ankara

Van'ın Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin 2015-2018'deki birçok kanlı eylemin faili olduğu ve gri listede arandığı belirlendi.

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