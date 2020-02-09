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Van'da eğitime kar engeli

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Necat Hazar   | 09.02.2020
Van'da eğitime kar engeli Fotoğraf: Zafer Tayfur /AA

Van

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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