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Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi

Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi, ölü ve yaralılar olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Cemal Aşan   | 18.07.2019
Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi

Van

Alınan bilgiye göre, Van-Özalp kara yolunda, İpekyolu ilçesi Erçek Mahallesi yakınlarında, sürücüsü belirlenemeyen 76 AAC 296 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi yönlendirildi. 

Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda yaralı da ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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