Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi
Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi, ölü ve yaralılar olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Van
Alınan bilgiye göre, Van-Özalp kara yolunda, İpekyolu ilçesi Erçek Mahallesi yakınlarında, sürücüsü belirlenemeyen 76 AAC 296 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi yönlendirildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda yaralı da ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.