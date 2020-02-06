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Van'da çığ düşen bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına ara verildi

Van'da çığın düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Çığ altında kalan bir itfaiye eri için yarın yapılacak değerlendirme sonucu yeniden çalışmalara başlanacak

Emre Ilıkan   | 06.02.2020
Van'da çığ düşen bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına ara verildi Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA

Van

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ felaketi sonrası bugün sabah saatlerinde başlayan arama-kurtarma çalışmalarına, meteorolojik veriler, teknik heyetin sahada yaptığı incelemeler ve havanın kararması nedeniyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arama-kurtarma çalışmalarına 7 Şubat'ta (cuma günü) gün ağarmasıyla birlikte, teknik heyetin yapacağı değerlendirme sonrası başlanacaktır. Bugün 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılan çığ bölgesinde, profesyonel ekipler çığ altında kaldığı değerlendirilen (1) itfaiye erinin çıkarılması için çalışma yapacaktır."

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