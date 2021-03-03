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Van'da bir kişinin öldüğü kazaya karışan kamyonun kasasında 114 yabancı uyruklu yakalandı

Van'ın Erciş ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasına karışan kamyonun kasasında yurda yasa dışı yollarla giren 114 yabancı uyruklu yakalandı.

Necmettin Karaca   | 03.03.2021
Van'da bir kişinin öldüğü kazaya karışan kamyonun kasasında 114 yabancı uyruklu yakalandı Fotoğraf: Necmettin Karaca/AA

Van

Yıldırım Usta Kavşağı'nda yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Ebubekir Aksoy'a (74) çarparak ölümüne neden olan Furkan İ'nin kullandığı 27 AHA 308 plakalı kamyonun kasasında, yurda yasa dışı yollarla giren 114 yabancı uyruklu olduğu belirlendi.

Havasızlıktan bitkin oldukları gözlenen yabancı uyruklular, sağlık kontrollerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Van istikametinden gelen Furkan İ. yönetimindeki 27 AHA 308 plakalı kamyon, Yıldırım Usta Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ebubekir Aksoy'a çarpmıştı.

Ağır yaralanan Aksoy, ambulansla kaldırıldığı Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamış, sürücü gözaltına alınmıştı.

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