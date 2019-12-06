Van'da 3 belediye başkanına terör gözaltısı

Van'da 3 belediye başkanı ve sözde eş başkanlar terör soruşturmasında gözaltına alındı
Van'ın Muradiye ve Özalp belediye başkanları ve sözde eş başkanları ile Başkale Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Ankara
Van'ın Muradiye ve Özalp belediye başkanları ve sözde eş başkanları ile Başkale Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
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