Van'da 3 belediye başkanına terör gözaltısı

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Van'da 3 belediye başkanı ve sözde eş başkanlar terör soruşturmasında gözaltına alındı

Van'ın Muradiye ve Özalp belediye başkanları ve sözde eş başkanları ile Başkale Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Hamdi Çelikbaş   | 06.12.2019
Van'da 3 belediye başkanı ve sözde eş başkanlar terör soruşturmasında gözaltına alındı

Ankara

Van'ın Muradiye ve Özalp belediye başkanları ve sözde eş başkanları ile Başkale Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

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