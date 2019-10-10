Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Van kırsalında devam eden operasyonda son 48 saat içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 8'e yükseldi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.