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Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Hamdi Çelikbaş   | 10.10.2019
Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Van kırsalında devam eden operasyonda son 48 saat içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 8'e yükseldi.


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