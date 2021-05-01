Euro
9.96
Dolar
8.29
BIST 100
1,397.82
Altın
1,769.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Van Valisi Bilmez: Şu an itibarıyla vaka sayısında gözle görülür bir düşüş görmekteyiz

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu ile Edremit ve Gevaş ilçelerindeki polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret etti.

Mesut Varol   | 01.05.2021
Van Valisi Bilmez: Şu an itibarıyla vaka sayısında gözle görülür bir düşüş görmekteyiz

Van

Denetimlerle ilgili güvenlik güçlerinden bilgi alan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, görev başındaki ekiplere tatlı ikram etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Bilmez, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan kriz merkezini arayanlara filyasyon ekiplerinin evlerinde müdahale ettiğini söyledi.

Tam kapanmayla beraber batı illerden kente gelenlerin kontrol noktalarında yoğunluk oluşturduğunu anlatan Bilmez, "Sağlık ekiplerimiz de güvenlik güçleriyle beraber kontrol noktalarında görev yapacaklar. Jandarma ve polis ekiplerimiz kentin farklı noktalarında 24 saat esasına göre denetimler yapıyor. Karantinada olması gerekenlerin de takibi yapılıyor." dedi.

"Vaka sayısında gözle görülür bir düşüş görmekteyiz"

Karantinada olması gerektiği halde dışarı çıktığı tespit edilenlerin yurtlara yerleştirildiğini hatırlatan Bilmez, şu ana kadar karantinada olması gereken yaklaşık 950 kişinin uygulama noktalarında yakalandığını belirtti.

Aşı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini dile getiren Bilmez şunları kaydetti:

"65 yaş üstü yaşlılarda aşı oranımız yüzde 77 ama genel oranımız yüzde 95 civarında. Aşı çalışmalarında herhangi bir sıkıntımız yok. İsmi sisteme düşenlerin aşıları yapılmaya devam ediliyor. Vatandaşlarımızdan sırası gelenlerin aşı olmalarını bekliyoruz. Tüm hastanelerimizde aşı çalışmaları yapılıyor. Şu an için hastanelerimizde Kovid-19 için ayrılan yatakların doluluk oranı yüzde 30'un altında. Hastanelerde yatan hasta sayısı itibarıyla iyi durumdayız ama son haftalarda vaka sayısında biraz artış oldu. Bir haftaya yakındır da bir durağanlık söz konusu. Şu an itibarıyla vaka sayısında gözle görülür bir düşüş görmekteyiz. Vatandaşlarımızdan mesafe, maske ve temizlik kuralına uymalarını bekliyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 24 bin 299 Kovid-19 vakası görüldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Hindistan'da yargı, Kovid-19 eleştirileri nedeniyle internet ve sosyal medyanın kısıtlanamayacağına hükmetti
Fotoğraflarla dünya genelinde Kovid-19 salgını
Beyaz Saray: Hindistan'dan ABD'ye seyahatlere kısıtlama getirildi

Benzer haberler

Van Valisi Bilmez: Şu an itibarıyla vaka sayısında gözle görülür bir düşüş görmekteyiz

Van Valisi Bilmez: Şu an itibarıyla vaka sayısında gözle görülür bir düşüş görmekteyiz

Van'da çocuklarına kavuşmak için HDP binası önünde eylem yapan aile sayısı 30'a yükseldi

Van'daki Zeve Şehitliği, Ermeni çetelerinin gerçekleştirdiği katliamın en büyük kanıtı

Ters laleler etkileyici güzellikleriyle ilgi odağı oldu

Ters laleler etkileyici güzellikleriyle ilgi odağı oldu
Evladı dağa kaçırılan annenin gözyaşı 7 yıldır dinmiyor

Evladı dağa kaçırılan annenin gözyaşı 7 yıldır dinmiyor
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısı