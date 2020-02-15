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Van Valiliğinden çığ ve düzensiz göçmen açıklaması

Van Valiliği, Çaldıran ilçesinde "Düzensiz göçmenlerin donarak yaşamını yitirdiği" ihbarının yapıldığı yer ile Van-Bahçesaray kara yolundaki çığ bölgesinde hava şartlarının uygun olması durumunda arama çalışmalarına başlanacağını duyurdu.

Mesut Varol   | 15.02.2020
Van Valiliğinden çığ ve düzensiz göçmen açıklaması

Van

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van-Bahçesaray kara yolunda 4-5 Şubat'ta düşen çığ bölgesine, karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu ulaşım sağlandığı belirtildi.

Erzurum ve Van AFAD, UMKE, jeoloji, meteoroloji ve karayolları yetkilileri ile iki vatandaş olmak üzere 17 kişiden oluşturulan teknik ekibin, çığ bölgesine ulaştığı aktarılan açıklamada, "Aşırı soğukların hakim olduğu bölgede uygun görülürse ve çığ riski yoksa çığ altında olduğu değerlendirilen itfaiye erini arama çalışmaları başlatılacak." ifadesi kullanıldı.

Çaldıran ilçesinde 9 Şubat'ta düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurda girerken donarak öldüğü yönünde ihbarın yapıldığının bildirildiği açıklamada, AFAD ve UMKE'den oluşan 13 kişilik ekibin sabah saatlerinde bölgeye sevk edildiği ifade edildi.

Hava şartlarının uygun olması durumunda bölgede arama, tarama faaliyetlerinin başlatılacağı kaydedildi.

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