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Van Gölü'nün saklı güzelliğine dikkati çekmek için dalış yaptılar

Van'ın Edremit Belediyesi, Van Gölü'ndeki saklı güzelliklere dikkati çekmek amacıyla dalış etkinliği düzenledi.

Necat Hazar   | 08.08.2020
Van Gölü'nün saklı güzelliğine dikkati çekmek için dalış yaptılar

Van

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, su altı görüntüleme yönetmeni Tahsin Ceylan ile dalış kıyafetleri giyerek gölün serin sularına daldı.

Başkan Say, dalış sonrası yaptığı açıklamada, Van Gölü'nün sırlarla, gizemlerle dolu bir göl olduğunu söyledi.

Gölün saklı güzelliklerini tanıtmak istediklerini ifade eden Say, "Güzel bir dalış çalışması gerçekleşti. İnşallah Van Gölü'nü turizm başta olmak üzere doğasıyla, güzelliğiyle tüm dünyaya tanıtacağız. Edremit Belediyesi olarak turizm noktasında üzerimize düşen tüm çalışmaları yapacağız. İnşallah koronavirüs salgınını atlattıktan sonra dalış okulları noktasında da ilk adımımızı atacağız." diye konuştu.

Yönetmen Ceylan da 600 bin yıllık tarihi olan Van Gölü’nün birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını anlattı.

Doğanın önemini tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle bir kez daha anladıklarını aktaran Ceylan, "Bugün biz de Başkanımızla Van Gölü’ne karşı duyarlılığın artması amacıyla dalış gerçekleştirdik. Doğa olmadan insanın yaşama şansı yoktur. O yüzden elimizden geleni yapmalıyız." ifadelerini kullandı.


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