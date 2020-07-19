Euro
7.85
Dolar
6.86
BIST 100
118,786.09
Altın
1,810.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Bağcılar'da narkotim ekibine yönelik silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Gökteke için İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenleniyor
logo
Türkiye

Van Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişinin daha cesedi bulundu

Van'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden 2'sinin daha cesedine ulaşıldı. Ulaşılan ceset sayısı 56'ya ulaştı.

Necat Hazar,Emre Ilıkan   | 19.07.2020
Van Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişinin daha cesedi bulundu Fotoğraf: Emre Ilıkan / AA

Van

Van'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden 2'sinin daha cesedine ulaşıldı.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılması için Jandarma İç Güvenlik Timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sahil Güvenlik ekipleri, ROW cihazlarıyla Çarpanak Adası açıklarında çalışmalarını sürdürüyor. 

Bu sabah yeniden başlatılan çalışmalarda yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 2 kişinin daha cesedi bulundu. Böylece ulaşılan ceset sayısı 56'ya yükseldi.

Ceset, Van Büyükşehir Belediyesi cenaze araçlarıyla Van Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olay

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuştu. Soruşturma kapsamında aralarında tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgını yabancıların arsa ve konut alımını da etkiledi
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 14 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 14 milyon 443 bini geçti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 771 bini geçti
'Bir sabah uyandım 'Dünyanın kokusu yok' dedim'

Benzer haberler

Van Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişinin daha cesedi bulundu

Van Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişinin daha cesedi bulundu

Van Gölü’nde batan tekneden çıkarılan ceset sayısı 54 oldu

Van Gölü’nde batan tekneden çıkarılan ceset sayısı 50 oldu

Van Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin daha cesedi bulundu

Van Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin daha cesedi bulundu
Van şehitlerine veda

Van şehitlerine veda
Van Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan iki kişinin daha cesedi bulundu

Van Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan iki kişinin daha cesedi bulundu