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Van Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişinin daha cesedi bulundu

Van'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden 2'sinin daha cesedine ulaşıldı.

Necat Hazar,Emre Ilıkan   | 12.07.2020
Van Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişinin daha cesedi bulundu Fotoğraf: Emre Ilıkan /AA

Van

Van'ın Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. 

Çarpanak Adası açıklarında jandarma, jandarma iç güvenlik timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla batan teknenin bulunduğu bölgede, çalışmalarını sürdürüyor.

Bulunan ceset sayısı 21'e yükseldi

Bölgede yürütülen çalışmalarda yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 2 kişinin daha cesedi bulundu.

Böylece ulaşılan ceset sayısı 21'e yükseldi.

Olay

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuş ve 5 kişi tutuklanmıştı.

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