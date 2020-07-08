Euro
7.74
Dolar
6.86
BIST 100
119,665.70
Altın
1,803.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya’da aranan şüpheli, kendisini durduran 2 polis memurunu bıçakla yaraladı, ayağından silahla vuruldu
logo
Türkiye

Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 1 kişinin daha cesedi bulundu

Van'da 27 Haziran'da göle açılarak kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Mesut Varol,Necat Hazar   | 08.07.2020
Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 1 kişinin daha cesedi bulundu

Van

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan teknenin bulunabilmesi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 

Van Gölü yüzeyinde, hava ve karadan Jandarma, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla kaybolan tekneyi arama çalışması yürütüyor.

Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucu Gevaş-Tatvan arasındaki bölgede yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 1 kişinin daha cesedi bulundu.

Böylece arama çalışmalarında ulaşılan ceset sayısı 13'e yükseldi.

Olay

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde tekneleriyle 27 Haziran'da Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde yürütülen arama teknenin izine rastlanmamıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 12 bini geçti
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 4,5 milyonu aştı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 964 bini geçti
'İnsanın psikolojisi bozuluyor'

Benzer haberler

Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 1 kişinin daha cesedi bulundu

Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 1 kişinin daha cesedi bulundu

Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmaları yeniden başladı

Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarına SAK timi de katıldı

Sakarya'da patlama olan havai fişek fabrikasındaki arama kurtarma çalışmalarına tekrar başlandı

Sakarya'da patlama olan havai fişek fabrikasındaki arama kurtarma çalışmalarına tekrar başlandı
Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 2 kişinin daha cesedi bulundu

Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 2 kişinin daha cesedi bulundu
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki arama kurtarma çalışmalarına ara verildi

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki arama kurtarma çalışmalarına ara verildi