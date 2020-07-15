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Türkiye

Van Gölü'nde batan teknedeki cesetlerin çıkarılması çalışmaları yeniden başladı

Van Gölü'nde Çarpanak Adası açıklarında batan teknedeki cesetlerin çıkarılması için yürütülen çalışmalara yeniden başlandı.

Mesut Varol   | 15.07.2020
Van Gölü'nde batan teknedeki cesetlerin çıkarılması çalışmaları yeniden başladı

Van

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılması için Jandarma İç Güvenlik Timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sahil güvenlik ekipleri, 106,5 metre derinlikteki teknenin bulunduğu bölgeye hareket etti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün ara verilen çalışmalara, bakımı yapılan 4 ROW cihazıyla yeniden başlandı.

Van Büyükşehir Belediyesi cenaze araçları, Çarpanak Yarımadası İskelesi'nde hazır bekletiliyor.

Olay

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 33 kişinin cesedine ulaşılmıştı. Uzun süren çalışmaların ardından tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuş ve 5 kişi tutuklanmıştı.

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