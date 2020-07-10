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Van Gölü'nde batan teknedeki cesetlerin çıkarılması çalışmaları yeniden başladı

Van Gölü'nde Çarpanak Adası açıklarında batan teknedeki cesetlerin çıkarılması için yürütülen çalışmalara yeniden başlandı.

Mesut Varol,Necat Hazar   | 10.07.2020
Van Gölü'nde batan teknedeki cesetlerin çıkarılması çalışmaları yeniden başladı

Van

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. 

Sabah saatlerinde çalışmaların yürütüldüğü bölgeye gelen Jandarma İç Güvenlik Timleri, JAK, Sahil Güvenlik, Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, Deniz Kuvvetlerinden bir ekip ile Milli Savunma Bakanlığınca İstanbul'dan gönderilen 6 kişilik SAK timi, 106,5 metre derinlikte tespit edilen teknenin bulunduğu bölgeye hareket etti.

Ekipler, Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası açıklarında 4 ROW ve 4 sonar cihazıyla çalışma yürütüyor.

Olay

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu. 

Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 13 kişinin cesedi bulunmuştu. Uzun süren çalışmaların ardından tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuş ve 5 kişi tutuklanmıştı.

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