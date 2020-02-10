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Van, Giresun ve Artvin'de eğitime kar engeli

Van, Giresun ve Artvin'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle okullar 11 Şubat Salı günü tatil edildi.

Emre Ilıkan,Yusuf Okur   | 10.02.2020
Van, Giresun ve Artvin'de eğitime kar engeli

Van/Giresun/Artvin

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle 11 Şubat Salı günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve rehberlik araştırma merkezlerinde eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi. 

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Giresun

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Giresun merkez ile Bulancak, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki okulların 11 Şubat Salı günü tatil olacağı bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Artvin

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Artvin merkez ve köyleri ile Borçka, Murgul, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde kötü hava şartları ve buzlanma nedeniyle 11 Şubat Salı günü okulların tatil olacağını duyurdu.

Engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı öğrenildi. 

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