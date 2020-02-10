Van, Giresun ve Artvin'de eğitime kar engeli
Van, Giresun ve Artvin'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle okullar 11 Şubat Salı günü tatil edildi.
Van/Giresun/Artvin
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle 11 Şubat Salı günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve rehberlik araştırma merkezlerinde eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Giresun
Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Giresun merkez ile Bulancak, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki okulların 11 Şubat Salı günü tatil olacağı bildirildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Artvin
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Artvin merkez ve köyleri ile Borçka, Murgul, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde kötü hava şartları ve buzlanma nedeniyle 11 Şubat Salı günü okulların tatil olacağını duyurdu.
Engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.