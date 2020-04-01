Euro
7.30
Dolar
6.61
BIST 100
89,643.71
Altın
1,576.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Van Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez 'cezaevinde isyan' haberlerini yalanladı

Van Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez, Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda isyan çıktığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Cemal Aşan   | 01.04.2020
Van Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez 'cezaevinde isyan' haberlerini yalanladı

Van

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda isyan çıktığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün bir kısım haber siteleri ve sosyal medya paylaşım platformlarında, Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda isyan çıktığı, ölü ve yaralıların olduğuna dair haberlerin yer aldığını belirtti.

Haberlerin ardından Ceza İnfaz Kurumuna giderek gerekli incelemeleri yaptığını vurgulayan Dönmez, haberlerin gerçeği yansıtmadığını, Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda isyan, yangın ya da ölüm gibi bir durumun söz konusu olmadığını aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk koronavirüs nedeniyle öldü
BM Genel Sekreteri Guterres: 2. Dünya Savaşı'ndan beri en zorlu krizle karşı karşıyayız
Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Van Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez 'cezaevinde isyan' haberlerini yalanladı

Van Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez 'cezaevinde isyan' haberlerini yalanladı

Van'da yaşlıların ihtiyaçlarını jandarma ulaştırdı

DEAŞ’lı mahkumlar, YPG/PKK işgalindeki Haseke’de isyan çıkardı

Van'daki deprem mağduru üreticilere 2 milyon 150 bin liralık ödeme

Van'daki deprem mağduru üreticilere 2 milyon 150 bin liralık ödeme
Cezaevlerinde 'görüntülü görüşme' dönemi başlıyor

Cezaevlerinde 'görüntülü görüşme' dönemi başlıyor
ASELSAN MIRSAD'la cezaevleri ve adliyelerin güvenliğine talip

ASELSAN MIRSAD'la cezaevleri ve adliyelerin güvenliğine talip