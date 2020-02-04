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Van Bahçesaray'da minibüsün üzerine çığ düştü

Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Cemal Aşan   | 04.02.2020
Van Bahçesaray'da minibüsün üzerine çığ düştü Fotoğraf: Özkan Bilgin / AA

Van

Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, yaptığı açıklamada, "Minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipi etkili." ifadelerini kullandı.

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