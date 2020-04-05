Vali Yerlikaya'dan sokak hayvanlarına destek paylaşımı
İstanbul Valisi Yerlikaya, sokak hayvanlarının su ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalıştıklarını söyledi.
İstanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'da yaptığı paylaşımda İstanbul’da her canın kıymetli, her canın özel olduğunu belirterek vatandaşlardan sokak hayvanları için bir kap su bir kap mama bırakmalarını istedi.
İstanbul’da her can kıymetli, her can özel.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 5, 2020
Bu zor günlerde #CanDostlarımız sokak hayvanlarımızın su ve yemek ihtiyacını karşılayalım.
Onlar için tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz.
Bir kap su,
bir kap mama da siz bırakın lütfen.... pic.twitter.com/qCJtqMjgc9
Yerlikaya, "Bu zor günlerde 'Can Dostlarımız' sokak hayvanlarımızın su ve yemek ihtiyacını karşılayalım. Onlar için tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bir kap su, bir kap mama da siz bırakın lütfen..." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.