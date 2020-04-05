Euro
7.23
Dolar
6.70
BIST 100
89,730.12
Altın
1,614.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Vali Yerlikaya'dan sokak hayvanlarına destek paylaşımı

İstanbul Valisi Yerlikaya, sokak hayvanlarının su ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalıştıklarını söyledi.

Gülsüm İncekaya   | 05.04.2020
Vali Yerlikaya'dan sokak hayvanlarına destek paylaşımı

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'da yaptığı paylaşımda İstanbul’da her canın kıymetli, her canın özel olduğunu belirterek vatandaşlardan sokak hayvanları için bir kap su bir kap mama bırakmalarını istedi.

Yerlikaya, "Bu zor günlerde 'Can Dostlarımız' sokak hayvanlarımızın su ve yemek ihtiyacını karşılayalım. Onlar için tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bir kap su, bir kap mama da siz bırakın lütfen..." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Adams Kovid-19 salgınını 11 Eylül'e benzetti
Kastamonu'da köylerden il merkezi ve ilçelere gelişler yasaklandı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Balkanlar'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 500'ü geçti

Benzer haberler

Vali Yerlikaya'dan sokak hayvanlarına destek paylaşımı

Vali Yerlikaya'dan sokak hayvanlarına destek paylaşımı

Anne ve babasını kaybettikten sonra hayatını sokak hayvanlarına adadı

İstanbul'daki 100 bin 244 aileye sosyal yardım ve maaşları teslim edildi

Bedelli askerliği tamamlayanlar terhis belgesiyle İstanbul'dan ayrılabilecek

Bedelli askerliği tamamlayanlar terhis belgesiyle İstanbul'dan ayrılabilecek
Vali Yerlikaya, İstanbul'a giriş çıkışlara getirilen düzenlemeleri açıkladı

Vali Yerlikaya, İstanbul'a giriş çıkışlara getirilen düzenlemeleri açıkladı
İstanbul'da 'Vefa' çalışmalarıyla 141 bin vatandaşa ulaşıldı

İstanbul'da 'Vefa' çalışmalarıyla 141 bin vatandaşa ulaşıldı