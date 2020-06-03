Vakıflar Genel Müdürlüğü: Kötülükle hep birlikte ve sağduyu ile mücadele edeceğiz
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Hrant Dink Vakfına yönelik tehdit ile ilgili, "Vakfımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kötülükle hep birlikte ve sağduyu ile mücadele edeceğiz." açıklamasında bulundu.
Ankara
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehditlerin; birlik ve beraberliğe yapıldığı ve kardeşliğin hedef alındığını bildirildi.
Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vakıf hukukunun her daim koruyucusu olunduğu belirtildi.
Açıklamada, "Hrant Dink Vakfı'na yapılan tehditler; birlik ve beraberliğimize yapılmış, kardeşliğimiz hedef alınmıştır. Vakfımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kötülükle hep birlikte ve sağduyu ile mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.