Euro
7.55
Dolar
6.73
BIST 100
108,957.30
Altın
1,695.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Vakıflar Genel Müdürlüğü: Kötülükle hep birlikte ve sağduyu ile mücadele edeceğiz

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Hrant Dink Vakfına yönelik tehdit ile ilgili, "Vakfımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kötülükle hep birlikte ve sağduyu ile mücadele edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Yıldız Aktaş   | 03.06.2020
Vakıflar Genel Müdürlüğü: Kötülükle hep birlikte ve sağduyu ile mücadele edeceğiz

Ankara

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehditlerin; birlik ve beraberliğe yapıldığı ve kardeşliğin hedef alındığını bildirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vakıf hukukunun her daim koruyucusu olunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hrant Dink Vakfı'na yapılan tehditler; birlik ve beraberliğimize yapılmış, kardeşliğimiz hedef alınmıştır. Vakfımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kötülükle hep birlikte ve sağduyu ile mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'dan sınırlarını açmayan AB ülkelerine tepki
Koronavirüs salgınında son 24 saat
DSÖ Kovid-19 hastaları için 'hidroksiklorokin'in denemelerini tekrar başlatıyor
Pakistan'da Kovid-19 nedeniyle iki milletvekili hayatını kaybetti
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan OHAL 21 Haziran'a kadar uzatıldı

Benzer haberler

Vakıflar Genel Müdürlüğü: Kötülükle hep birlikte ve sağduyu ile mücadele edeceğiz

Vakıflar Genel Müdürlüğü: Kötülükle hep birlikte ve sağduyu ile mücadele edeceğiz