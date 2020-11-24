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Uzunçayır Baraj Gölü'nde dağ ve ormanların sudaki yansıması görsel şölen oluşturdu

Tunceli'de kar yağışıyla beyaza bürünen dağlar ve sonbahar renklerine bürünen meşe ormanlarının Uzunçayır Baraj Gölü'ne yansıyan görüntüsü, görsel şölen oluşturdu.

Sidar Can Eren   | 24.11.2020
Uzunçayır Baraj Gölü'nde dağ ve ormanların sudaki yansıması görsel şölen oluşturdu Fotoğraf: Sidar Can Eren/AA

Tunceli

Uzunçayır Baraj Gölü'nde dağ ve ormanların sudaki yansıması görsel şölen oluşturdu

Tunceli'de sonbahar renklerine bürünen meşe ormanlarının Uzunçayır Baraj Gölü'ne yansıması, güzel görüntü oluşturdu. ( Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı )

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle her mevsim öne çıkan Tunceli'de beyaz örtüyle kaplanan Munzur, Kırmızıdağ, Sülbüs, Buyer, Mercan ve Demirkapı dağları ile sonbaharın yeşil, sarı ve kızıl tonlarına bürünen meşe ormanları göz alıcı güzellikler sunuyor.

Kentte 2009'da su tutmaya başlayan ve Munzur ile Pülümür çaylarından beslenen Uzunçayır Barajı Gölü'nde karlı dağların, ormanların ve kıyıdaki köy evlerinin sudaki yansıması, görenleri cezbediyor.

Genellikle gün doğumu öncesi ya da öğle saatlerinde baraj gölünde oluşan yansımalar, yöredeki doğasever ve fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekiyor.

Birçok balık türünün yaşadığı baraj gölünde, sayıları her geçen gün artan martılar da renkli görüntüler oluşturuyor.

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