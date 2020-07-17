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Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı için seçim yapılacak

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun'un, görevinden kendi isteğiyle ayrılması üzerine başkanlık için 23 Temmuz Perşembe günü seçim yapılacak.

Aylin Dal   | 17.07.2020
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı için seçim yapılacak

Ankara

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca yapılacak seçimde, Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından Uyuşmazlık Mahkemesinin yeni başkanı belirlenecek. 

Sayıştayın gösterdiği 3 aday arasından 2010'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu kararı ile Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Hicabi Dursun, 2 Temmuz 2018'den bu yana Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütüyordu.


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