Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı için seçim yapılacak
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun'un, görevinden kendi isteğiyle ayrılması üzerine başkanlık için 23 Temmuz Perşembe günü seçim yapılacak.
Ankara
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca yapılacak seçimde, Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından Uyuşmazlık Mahkemesinin yeni başkanı belirlenecek.
Sayıştayın gösterdiği 3 aday arasından 2010'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu kararı ile Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Hicabi Dursun, 2 Temmuz 2018'den bu yana Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütüyordu.
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