Euro
6.42
Dolar
5.78
BIST 100
99,030.88
Altın
1,494.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'da "Uluslararası Radikalleşme ve Aşırılık Sempozyumu"na katılıyor
logo
Türkiye

'Uygulama kilit öneme sahiptir'

İletişim Başkanı Altun, "Suriye konusundaki vizyonumuzu paylaşan tüm paydaşlar ile birlikte çalışacağız. Uygulama kilit öneme sahiptir, anlaşma koşullarının sahaya yansıdığını garanti etmek için çalışacağız." dedi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 23.10.2019
'Uygulama kilit öneme sahiptir'

Ankara

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD ve Rusya ile varılan anlaşmalar ve terörizmle mücadele konularında değerlendirmelerde bulundu. 

Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile vardığı son anlaşmaların Suriye'nin barış ve istikrarı için net olarak olumlu sonuçlara sahip olduğuna işaret eden Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye, terör ve aşırıcılığa karşı önemli bir NATO üyesi ve siperdir. Suriye konusundaki vizyonumuzu paylaşan tüm paydaşlar ile birlikte çalışacağız. Uygulama kilit öneme sahiptir, dostlarımız ve müttefiklerimiz ile anlaşma koşullarının sahaya yansıdığını garanti etmek için çalışacağız. Türkiye terörün tüm şekil ve tezahürleri ile mücadele etme konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. PKK/YPG teröristlerinin Suriye'nin kuzeyinde kaosu körüklemek için serbest bıraktığı DAEŞ teröristlerini Suriyeli ortaklarımızla birlikte yakalayıp tutuklamaya devam edeceğiz."

İletişim Başkanı Altun, Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakata ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği sayesinde tarihi bir diplomatik başarı elde edildiğini belirterek "Terörle mücadelemiz, dost ve müttefik ülkelerin iş birliğiyle sürdürülerek neticelendirilecektir. Bölücü terör örgütünün devletçik projesi tarih olmuştur." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Soçi mutabakatı: Suriye krizi Türkiye olmadan çözülemez
Avrupa 'DEAŞ sicili' ile yüzleşmek zorunda
İsrail, Kürtler ve PYD: Ortak tehditler ve ayna ittifaklar
Lübnan’da devrim mi oluyor?
Barış Pınarı'nın cepheleri

Benzer haberler

'Uygulama kilit öneme sahiptir'

'Uygulama kilit öneme sahiptir'