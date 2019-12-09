Euro
6.43
Dolar
5.80
BIST 100
108,842.70
Altın
1,463.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Asya’nın Kalbi - İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Malezya Ulaştırma Bakanı Bakanı'nı kabul ediyor İçişleri Bakanlığı: "Muş kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri kategoride aranan Erdal Tekay olduğu tespit edildi
logo
Türkiye

Ustabaşının 11 yıllık kıdemi mahkemeye 'güven' verdi

Gaziantep'te fabrikada "işini düzgün yapmadığı ve küfürlü konuştuğu" iddia edilen bir personelle kavga ettiği için tazminatsız işten çıkartılan ustabaşı, başlattığı hukuk mücadelesini kazandı.

Adsız Günebakan   | 09.12.2019
Ustabaşının 11 yıllık kıdemi mahkemeye 'güven' verdi

Gaziantep

Gaziantep'te bir halı fabrikasında ustabaşı olarak çalışan H.A, işini düzgün yapmadığı gerekçesiyle uyardığı bir işçi ile yaşadığı kavga sonrası tazminatsız işten çıkarıldı.

Hukuk mücadelesi başlatan H.A, görevini yapmadığı için uyardığı işçinin küfürlü konuştuğunu hatta iş çıkışı bu kişinin saldırısına uğradığını, bu nedenle kendisinin bir kusurunun bulunmadığı ve haksız bir şekilde işten çıkarıldığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

Gaziantep 3. İş Mahkemesinde görülen davanın ardından gerekçeli karar açıklandı.

İkili arasında yaşanan kavganın iş yerinde olumsuzluk yarattığı ifade edilen kararda, "Ustabaşının 11 yıllık kıdemi dikkate alındığında bilerek ve isteyerek, tazminat haklarını ortadan kaldıracak davranışlara sebep olmayacağı hususu gözetilerek, ustabaşının kıdem ve ihbar tazminatı alabileceği sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır." ifadelerini kullanıldı.

Toplanan deliller, tarafların beyanları, tanıkların beyanları, bilirkişi raporunu değerlendiren mahkeme işverenin ustabaşına 35 bin lira kıdem ve ihbar tazminatının gecikme faiziyle birlikte ödemesine hükmetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Libya anlaşmasının hukuki ve stratejik boyutları
Devasa sorunlarını çözmeden Fransa’da sular durulmaz
Ukrayna krizi yeniden masaya yatırılıyor
Hindistan’ın Hint-Pasifik duruşu Amerikan vizyonundan çok farklı
Körfez krizinde sona doğru

Benzer haberler

Ustabaşının 11 yıllık kıdemi mahkemeye 'güven' verdi

Ustabaşının 11 yıllık kıdemi mahkemeye 'güven' verdi