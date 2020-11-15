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Üsküdar'daki yangında tarihi cami kullanılamaz hale geldi

Üsküdar'da tarihi Vaniköy Camisi'nde çıkan yangın, ekiplerin karadan ve denizden müdahalesiyle söndürülürken, tarihi cami kullanılamaz hale geldi.

Murat Paksoy,Adem Koç,Savaş Akın   | 15.11.2020
Üsküdar'daki yangında tarihi cami kullanılamaz hale geldi Fotoğraf: Adem Koç / AA

İstanbul

Üsküdar'da tarihi camide yangın

Üsküdar'da tarihi Vaniköy Camisi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı )

Üsküdar'da çıkan yangının ardından soğutma çalışmaları tamamlanan tarihi Vaniköy Camisi, kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Vaniköy Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, denizden de Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin desteğiyle kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesi için yoğun çaba harcayan ekipler soğutma çalışmalarını da tamamladı.

Soğutma çalışmalarının ardından büyük oranda yanan caminin kullanılamaz hale geldiği gözlendi.

Yangın alanına gelen olay yeri inceleme ekipleri de incelemesini sürdürüyor. 

Valilik açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 13.30 sıralarında Üsküdar ilçesi Kandilli Mahallesi'nde bulunan tarihi Vaniköy Camisi'nde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktığı anlatıldı.

Olay yerine süratle karadan ve denizden yangın söndürme ekipleri sevk edildiğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Denizden 3 sahil güvenlik teknesi, karadan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 itfaiye araç ve ekibiyle müdahale edilerek kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ahşap kısımları yanan Vaniköy Camisi'ndeki yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır."

Tarihi Vaniköy Camisi

Üsküdar Kandilli'de Vaniköy Caddesi'ndeki cami, Vani Mehmet Efendi tarafından 1665'te yapıldı.

Sultan I. Mahmut zamanında da hünkar mahfili ilave edilen caminin tek minaresi ve şerefesi bulunuyor. Cami, dikdörtgen planlı, duvarları kagir ve kırma yapılı bir özelliğe sahip.



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