Üsküdar’da denizden haç çıkarma töreni yapıldı
Hıristiyan inancına göre Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2020. yılı Üsküdar’da düzenlenen ayin ve denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.
İstanbul
Hıristiyan inancına göre Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2020. yılı vesilesiyle Kuzguncuk’taki Aya Yorgi Rum Kilisesi’nde düzenlenen ve Despot Kasianos’un yönettiği ayine katılanlar dualar ederek Kuzguncuk İskelesi'ne kadar yürüdü.
Burada denize atılan haçı çıkarmak için suya atlayan iki kişiden İlia Uanis, haçı çıkarıp öperek Kasianos’a verdi.
Denize atlayan her iki kişiye de Despot Kasianos tarafından altın kolye hediye edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.