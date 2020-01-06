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Üsküdar’da denizden haç çıkarma töreni yapıldı

Hıristiyan inancına göre Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2020. yılı Üsküdar’da düzenlenen ayin ve denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.

Metin Tokgöz   | 06.01.2020
Üsküdar’da denizden haç çıkarma töreni yapıldı Fotoğraf: Metin Tokgöz/AA

İstanbul

Hıristiyan inancına göre Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2020. yılı vesilesiyle Kuzguncuk’taki Aya Yorgi Rum Kilisesi’nde düzenlenen ve Despot Kasianos’un yönettiği ayine katılanlar dualar ederek Kuzguncuk İskelesi'ne kadar yürüdü. 

Burada denize atılan haçı çıkarmak için suya atlayan iki kişiden İlia Uanis, haçı çıkarıp öperek Kasianos’a verdi.

Denize atlayan her iki kişiye de Despot Kasianos tarafından altın kolye hediye edildi.

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