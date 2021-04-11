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Üreticiden alınan patates ve soğanlar, İstanbul'da ihtiyaç sahibi 164 bin aileye ulaştırılacak

Alptekin Soykan   | 11.04.2021
Üreticiden alınan patates ve soğanlar, İstanbul'da ihtiyaç sahibi 164 bin aileye ulaştırılacak

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından çiftçiden alınan patates ve soğanlar İstanbul'da ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Üreticilere destek olmak amacıyla Niğde ve Nevşehir'den satın alınan patates ve soğanların bir bölümü Tuzla'ya getirildi.

İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, çalışmaya ilişkin açıklamasında, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla patates ve soğan üreticimize destek olmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alımı yapılan ürünler ihtiyaç sahibi ailelerimize ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Bu kapsamda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından İstanbul'da belirlenen 164 bin aileye yardım yapılması planlandı."

Valilik koordinasyonunda 39 ilçe kaymakamlığının sosyal yardımlaşma vakıflarınca, ihtiyaç sahibi ailelerin belirlendiğini aktaran Gevrek, "Niğde ve Nevşehir'den gelen 10 tırdan 4'ü İstanbul'a ulaştı. İstanbul'a gelen tırlar Tuzla'da karşılanarak, Anadolu Yakası'nda Adalar, Ataşehir, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla ve Ümraniye'ye dağıtılıyor. İhtiyaç sahibi her aileye 10 kilo soğan, 20 kilo patates ulaştırılacak. Devletimizin, çiftçimizin ve ihtiyaç sahibi vatandaşımızın her zaman yanında olduğunun göstergesi olan bu hizmetin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.


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