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Umreden dönen 362 kişilik kafile Konya'da karantinaya alındı

Umreden Konya'ya dönen 362 kişi, havalimanında sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından karantinaya alınacakları yurda yerleştirildi.

Engin Özekinci   | 05.04.2020
Umreden dönen 362 kişilik kafile Konya'da karantinaya alındı Fotoğraf: Abdullah Coşkun/AA

Konya

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Konya Havalimanı'nda emniyet birimlerince geniş güvenlik önlemleri alınırken, umreden dönen 168 vatandaş, sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapıldıktan sonra dezenfekte edilmiş otobüslere bindirildi.

Vatandaşlar, daha sonra 14 günlük karantina süreleri için Selçuk Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Şems-i Tebrizi Öğrenci Yurduna götürüldü.

Öte yandan her otobüse bir ambulans eşlik etti. Umreden dönen vatandaşların yakınları ise yurtların önünde bekledi.

İkinci kafiledeki 194 kişi ise akşam saatlerinde geldikleri Konya Havalimanı'ndaki kontrollerinin ardından aynı yurda yerleştirildi.

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