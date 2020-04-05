Umreden dönen 362 kişilik kafile Konya'da karantinaya alındı
Umreden Konya'ya dönen 362 kişi, havalimanında sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından karantinaya alınacakları yurda yerleştirildi.
Konya
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- DÜNYADA ANLIK DURUM: Dünya haritası üzerinde son veriler
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Konya Havalimanı'nda emniyet birimlerince geniş güvenlik önlemleri alınırken, umreden dönen 168 vatandaş, sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapıldıktan sonra dezenfekte edilmiş otobüslere bindirildi.
Vatandaşlar, daha sonra 14 günlük karantina süreleri için Selçuk Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Şems-i Tebrizi Öğrenci Yurduna götürüldü.
Öte yandan her otobüse bir ambulans eşlik etti. Umreden dönen vatandaşların yakınları ise yurtların önünde bekledi.
İkinci kafiledeki 194 kişi ise akşam saatlerinde geldikleri Konya Havalimanı'ndaki kontrollerinin ardından aynı yurda yerleştirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.