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Türkiye

Umman'dan getirilen 249 Türk vatandaşı Van'da yurda yerleştirildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Umman'dan yurda getirilen 249 Türk vatandaşı, Van'daki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Necat Hazar,Emre Ilıkan   | 23.04.2020
Umman'dan getirilen 249 Türk vatandaşı Van'da yurda yerleştirildi Fotoğraf: Necat Hazar / AA

Van

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Umman'dan yurda getirilen 249 Türk vatandaşı, Van'daki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 249 kişi, Umman'dan kalkan uçakla Van Ferit Melen Havalimanı'na getirildi.

Uçaktan inenler sağlık kontrolünün ardından, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde Van Büyükşehir Belediyesi otobüsleriyle dezenfekte edilerek hazır hale getirilen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Süleyman Şah ve İmam Şafii öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Ocak ayında eğitim için Umman'a giden Hacer Şengül, "Ülkemize geldiğimiz için çok mutluyuz. Virüs ortaya çıktıktan sonra seferler iptal oldu. Bir ay boyunca mahsur kaldık. Orada kaldığımız süre boyunca elçiliğimize verilen talimatla bizimle çok ilgilendiler. Bir ay sonra ülkemizdeyiz, çok mutluyuz. Hiçbir tereddüdümüz yok. Buradaki görevlilere güvenimiz tam." dedi.

Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları Van Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü, AFAD ve Kızılay tarafından karşılanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görevliler, gözetim altına alınanlara destek sağlayacak.

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