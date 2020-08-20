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Türkiye

Uluslararası Hukukçular Birliği'nden Filistinli Raid Salah'ın hapsedilmesine tepki

Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreteri Ceylan, "İslam ülkeleri başta olmak üzere, hukuka saygılı bütün devletleri ve sivil toplum örgütlerini zulme uğrayanların hukukunu korumaya davet ediyoruz." dedi.

Gökhan Varan   | 20.08.2020
Uluslararası Hukukçular Birliği'nden Filistinli Raid Salah'ın hapsedilmesine tepki

Ankara

Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) Genel Sekreteri Necati Ceylan,  yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin halkının önderlerinden Raid Salah'ı hapse mahkum etmesine tepki gösterdi.

Ceylan, 21'inci yüzyılda Filistin'de bir insanlık dramı yaşandığını ve Filistin halkının İsrail tarafından hem silahlı saldırılarla, hem de hapis tehditleriyle baskı altına alındığını belirtti.

Düşünce ve fikir adamlarının susturulmak istendiğinin altını çizen Ceylan, Filistin'in önemli bir figürü olan fikir ve düşünce adamı Raid Salah'ın yeniden hapse mahkum edilmesinin yapılan zulmün sadece bir başka örneği olduğunu kaydetti.

Ceylan, ömrünün büyük kısmını fikirleri sebebiyle hapiste geçiren Raid Salah gibi yüzlerce fikir adamının bulunduğu ve bu isimlerin baskı ve tehdit altında yaşamlarını sürdürdüklerini ifade etti.

Terör eylemlerinin kişi, örgüt veya devlet tarafından işlenebileceğini aktaran Ceylan, şunları kaydetti:

"Devlet veya devletler tarafından işlenen terör eylemleri daha yıkıcı ve tehlikelidir. Hukuk, kişileri ve kurumları bağladığı gibi devletleri de bağlar. Zalime destek veren zulme ortak olmuş olur."

İsrail Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah'ı yaptığı konuşmalar nedeniyle aralarında "terör örgütüne destek" iddiasının da bulunduğu 4 ayrı suçtan 28 ay fiili hapse mahkum etmişti. Salah'ın daha önceki 11 aylık tutukluluk sürecini göz önünde bulundurarak cezasının 17 ayını hapiste geçirmesine hükmedilmişti.

Salah, 16 Ağustos günü cezasını çekmek üzere İsrail makamlarına teslim olmuştu.

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