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Uludağ'da bulunan cesetlerden birinin Efe Sarp'a ait olduğu belirlendi

Uludağ'da bulunan cesetlerden birinin, 1 Aralık'ta zirveye doğru yürüyüş yaparken kaybolan 2 kişiden Efe Sarp'a ait olduğu belirlendi.

Mustafa Yılmaz   | 18.12.2019
Uludağ'da bulunan cesetlerden birinin Efe Sarp'a ait olduğu belirlendi Fotoğraf: Ali Atmaca / AA

Bursa
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