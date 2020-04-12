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Uludağ Milli Parkı'nda yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapatılan Uludağ Milli Parkı'ndaki yaban hayvanları, fotokapanlar tarafından kaydedildi.

Sinan Balcıkoca   | 12.04.2020
Uludağ Milli Parkı'nda yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Bursa

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, özellikle ziyaretçilerin bıraktığı yemek artıklarıyla beslenmeye alışık olan yaban hayvanlarının, aç kalmaması ve yerleşim yerlerine inmesinin önlenmesi amacıyla Uludağ Milli Park Müdürlüğü ekipleri yemleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, son olarak hayırsever işletme sahiplerinden temin ettikleri karpuz, tavuk, ekmek ve sebzelerden oluşan yaklaşık 5 ton yiyeceği doğaya bıraktı.

Bu arada yaban hayvanları, besleme ekiplerinin kurduğu fotokapanlarca kaydedildi. Görüntülerde, yem bırakılan bölgeye gelen ayı, çakal ve tilki gibi yaban hayvanlarının beslenmesi yer alıyor.

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