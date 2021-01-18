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Uluabat Gölü'nün incisi 'Gölyazı' beyaz gelinliğini giydi

Japon Seyahat Acentaları Birliği tarafından "Avrupa'nın en güzel 30 kasabası" arasında gösterilen Gölyazı, bugünlerde beyaz örtüyle güzelliğine güzellik kattı.

Mustafa Yılmaz   | 18.01.2021
Uluabat Gölü'nün incisi 'Gölyazı' beyaz gelinliğini giydi Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

Bursa

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Uluabat Gölü kıyısındaki Gölyazı Mahallesi, hafta sonundan itibaren süren yoğun kar yağışı ile beyaza büründü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Nilüfer Belediyesi öncülüğünde devam eden kazılarda ortaya çıkarılan buluntulara göre, yaklaşık 2 bin 600 yıl önce yaşamın başladığı Gölyazı, doğal güzellikleriyle ilgi görüyor.

Japon Seyahat Acentaları Birliği tarafından "Avrupa'nın en güzel 30 kasabası" arasında gösterilen, yağışların fazla olduğu dönemlerde göl suyunun yükselip evlerin önüne kadar gelmesinden dolayı "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen yarımada üzerine kurulu mahalle bugünlerde beyaz örtüyle kaplandı.

Drone ile görüntülenen beyazlar içindeki Gölyazı, çoğunlukla ilkbahar ve yaz aylarında ziyaretçi ağırlıyor. Bölgeye gelenler, gölde kayıklarla gezinti yapabiliyor.

Mahalle muhtarı İbrahim Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünlerde yağışlar az olduğu için dere ve göllerde su seviyelerinin azaldığını söyledi.

Uluabat Gölü'nün kendi su kaynakları olduğu için bu durumdan pek etkilenmediğini belirten Şahin, "Önceki yıllarda bu aylarda köprümüzün altından su akacak şekilde seviye yükseliyordu. Bu sene henüz köprümüzün altından su geçmedi. Muhtemelen 10-15 güne kadar su seviyesi gölde yükselir ve köprünün altından kayıklarımızın geçiş yapabileceği şekilde sular akar." dedi.

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