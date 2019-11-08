'Ulu Cami'mizin silüetini bozan yapılara ilişkin bir kamulaştırma süreci başlatacağız'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Ulu Cami ve etrafında, Tarihi Hanlar bölgesinde, tarihi silüetimizi bozan, o tarihi yapıların silüetini bozan, Ulu Cami'mizin silüetini bozan yapılara ilişkin bir kamulaştırma süreci başlatacağız." dedi.
Bursa
Bazı temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Ardından Bursa Büyükşehir Belediyesindeki İl Değerlendirme Toplantısına katılan Kurum, daha sonra Cuma namazı için Ulu Cami'ye gitti.
Namazın ardından tarihi Büyükşehir Belediye binasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, tarihin her döneminde önemli bir şehirleri olan Bursa'yı yukarı çekmek, kendilerine emanet olarak bırakılan o değerleri koruyarak, gelecek nesillere ve çocuklarına bırakmak için çalıştıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve belirlediği manifesto çerçevesinde şehirlere gittiklerini anlatan Kurum, şöyle konuştu:
"Şehirlerimizde yapılması gereken işleri, yine bir masa etrafında toplanmak ve karar almak suretiyle yapmaya gayret gösteriyoruz. İşte bu emanete sahip çıkmak için, Bursa ve ülkemiz için gerçekten çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir projeyi de bugün inşallah kararlaştırdık ve yapımına da hızlı bir şekilde başlayacağız. Bulunduğumuz alan içerisinde gerçekleştireceğimiz proje, Ulu Cami ve etrafında, Tarihi Hanlar bölgesinde, tarihi silüetimizi bozan, o tarihi yapıların silüetini bozan, Ulu Cami'mizin silüetini bozan yapılara ilişkin bir kamulaştırma süreci başlatacağız. Bu kamulaştırma süreci çerçevesinde Tarihi Hanlar bölgesinden başlayarak, etaplar halinde 430 bin metrekarelik o tarihi Bursa dediğimiz alanımızı yenilemek, restorasyonlarını yapmak, tarihi binaları gün yüzüne çıkarmak ve Hanlar bölgesinde 20 bin metrekarelik bir meydan oluşturarak, o meydanla birlikte, o tarihi kültürel aksa gireceğimiz, girdiğimiz yerde, 'Çarşıbaşı Meydan Projesi' dediğimiz hanlardaki restorasyonların yapıldığı, İpek Han'ın yine içindeki iyileştirmelerin yapıldığı, Ertuğrul Bey Meydan Projesi'nin, Kozahan iç avlu düzenlemesinin, cephe sağlıklaştırma projelerinin, aydınlatma projelerinin, kaldırımlarının, yollarının, hülasa bu bölgedeki tüm iyileştirmelerin yapılacağı çok önemli bir projeyi inşallah başlatmış oluyoruz."
Bakan Kurum, proje için öngördükleri maliyetin 150 milyon lira olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu 150 milyon liranın yarısını İller Bankası Genel Müdürlüğümüz, yine Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız ve bakanlığımız tarafından hibe, kalan kısmının finansmanını da yine bakanlığımız bünyesinde çözmek suretiyle, 2020 yılıyla başlayıp 2021 yılı içerisinde de tamamlayacağımız çok önemli bir projeyi inşallah başlamak ve bitirmek istiyoruz. Bu noktada belediyemiz bakanlığımız ile birlikte ortak bir çalışma yürütecek ve bu çalışma çerçevesinde de ecdadın bize bıraktığı emanetleri gün yüzüne çıkaracak çok özel bir projeyi Bursa'mıza kazandırmış olacağız."
Doğanbey Mahallesi'nde de bir meydan projesi yapacaklarını anlatan Murat Kurum, "Doğanbey'de Toplu Konut İdaresi ve İller Bankası Genel Müdürlüğümüze ait arsalar üzerinde yaklaşık 18 bin metrekare bir arsa ve ana caddeden girişini sağlayacağımız, üstünde hiçbir yapının bulunmayacağı, tamamen bir çevre düzenlemesi, meydan projesi, altında da kapalı otoparkın olacağı 18 bin metrekarelik alanı, yine bakanlığımız Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eliyle bir meydan projesi yapacağız ve bunu da Bursa'mıza en kısa zamanda kavuşturmuş olacağız." ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum, tarihi Büyükşehir Belediye binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa'nın deprem bölgesi olduğuna dikkati çekti.
Deprem bölgesiyle alakalı hızlı bir şekilde kentsel dönüşümün devam ettirilmesi gerektiğini, bu konuda bugüne kadar çok önemli adımlar atıldığını kaydeden Kurum, bu süreçleri daha da hızlandırarak Bursa'yı kentsel dönüşüme hazır hale getirmek istediklerini bildirdi.
Kurum, Beşyol Kavşağı'nın yapımının bir kısmının tamamlandığını aktararak, "Burada 11 bin metrekarelik bir alanımız var. Bu alana Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'mız (TOKİ) önümüzdeki yıl mart ayında başlamak suretiyle 250 rezerv konut üretecek. Kavşak kollarında bulunan o yapıların dönüşümünü hızlı bir şekilde yapacağız. Bursa'ya yakışmayan bu görüntüyü de hızlı bir şekilde kaldırmış olacağız." diye konuştu.
Kurum, yıkılan Atatürk Stadyumu'nun bulunduğu alanın millet bahçesi olarak ilan edildiğini hatırlatarak, oradaki çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini anlattı.
Yıldırım ilçesindeki Gökdere mevkisinde 200 bin metrekare boş alan bulunduğunu, oraya da millet bahçesi yapılacağını ifade eden Bakan Kurum, bu bölgenin içinde yürüyüş ve bisiklet yollarının, millet kıraathanelerinin olacağını, inşaatın 2020 yılında başlayacağını kaydetti.
Bakan Kurum Nilüfer ilçesinde daha önce başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarında bazı sıkıntılar yaşandığını dile getirerek, kentsel dönüşüm problemini aşacak plan hazırlıklarını yıl sonuna kadar yapıp vatandaşların önünü açmak istediklerini söyledi.
Osmangazi'ye 110 bin metrekarelik millet bahçesi
Osmangazi ilçesindeki Soğanlı Mahallesi'nde, 110 bin metrekarelik alanı millet bahçesine çevireceklerini anlatan Kurum, şöyle devam etti:
"Bu bahçe içinde kentsel dönüşümüyle birlikte bittiği zaman Soğanlı ve Osmangazi çok daha farklı bir konuma gelecektir. O mevkide etaplar halinde yapmış olduğumuz kentsel dönüşümün devamı niteliğinde 70 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşümün yedinci etabına başlıyoruz. Bu kapsamda TOKİ 500 konut rezerv üretecek ve oradaki hak sahibi vatandaşlarımızla hızlı, yerinde, gönüllü dönüşüm anlayışıyla Soğanlı'daki dönüşümün bir etabını daha tamamlayacağız. Bu dönüşüm süreci etaplar halinde devam edecek. Bir tarafta da Yıldırım'da Mevlana Mahallesi'nde kentsel dönüşüm sürecini devam ettiriyoruz. Orayı da etaplar halinde tamamlayacağız ve oraya da 500 konut rezerv yapmak suretiyle Mevlana Mahallesi'ndeki dönüşümü hızlandırmak istiyoruz. Bu çerçevede TOKİ, 2020 yılı içinde 500 konutun yapımına başlayacak."
"Silüeti bozacak yapılara ilişkin duruşumuzu kararlı şekilde sergileyeceğiz"
Kurum, Mollaarap Mahallesi'nde de bir proje yürüttüklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"TOKİ, Yıldırım Belediyesi ve Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü'müz çıkacak proje çerçevesinde kentsel dönüşüm sürecini Mollaarap mevkisinde de başlatmış olacağız. Şehrimizin, tarihi binalarımızın silüetini bozan yapılara ilişkin kararlı duruşumuzu Bodrum'da, Ayder'de, Uzungöl'de, Bursa'da gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Bursa'da tower inşaat olarak bilinen inşaatın yıkımını Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte gerçekleştirdik. Şehirde vatandaşın problem olarak gördüğü, yıllardır bitmeyen metruk bina dediğimiz, yıkılma riski olan bina dediğimiz deprem riski olan binaların da yıkımını kararlı bir şekilde yapacağız. Ecdadın bize bıraktığı eserleri gölgeleyecek, o eserlerin önüne çıkacak, o eserlerin hakikaten vatandaşımız nezdinde silüetini bozacak tüm yapılara ilişkin bu duruşumuzu kararlı bir şekilde sergileyeceğimizi altını çizerek ifade etmek isterim."
Öte yandan Kurum, cuma namazı çıkışında cami avlusunda vatandaşlara lokma ikram etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.