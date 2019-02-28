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'Ülkemizin çevre duyarlılığı uluslararası alanda tescillendi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "OECD raporunda Sıfır Atık Projesi'nin dünyaya örnek proje olarak gösterilmesi, ülkemizin çevre duyarlılığını uluslararası alanda tescillemiş oldu." açıklamasında bulundu.

Merve Yıldızalp  | 28.02.2019
'Ülkemizin çevre duyarlılığı uluslararası alanda tescillendi'

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, OECD raporunda Sıfır Atık Projesi'nin dünyaya örnek proje olarak gösterilmesinin, Türkiye'nin çevre duyarlılığını uluslararası alanda tescillediğini bildirdi.

Emine Erdoğan, Twitter'dan, Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "OECD raporunda Sıfır Atık Projesi'nin dünyaya örnek proje olarak gösterilmesi, ülkemizin çevre duyarlılığını uluslararası alanda tescillemiş oldu." ifadesine yer veren Emine Erdoğan, 2023'te projenin ekonomiye katkısının ve çevresel kazanımlarının katbekat artacağına inandığını kaydetti.

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