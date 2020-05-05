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Türkiye

Ülke genelindeki operasyonlarda 1945 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Son bir haftada ülke genelindeki uyuşturucu operasyonlarında 1945 şüpheli gözaltına alındı.

Cankut Taşdan   | 05.05.2020
Ülke genelindeki operasyonlarda 1945 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Ankara

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 44 ilde son bir haftada yürütülen operasyonlarda 49 kilogram esrar, 170 kilogram eroin, 27 kilogram metamfetamin, 4 kilogram bonzai, 1700 kök kenevir ve 50 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Toplam 1945 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, ruhsatsız 23 tabanca ve tüfekle 184 bin 231 liraya el konuldu.

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