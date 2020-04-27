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Ülke genelindeki operasyonlarda 1261 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

EGM, son bir haftada ülke genelindeki uyuşturucu operasyonlarında 1261 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Cankut Taşdan   | 27.04.2020
Ülke genelindeki operasyonlarda 1261 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son bir haftada ülke genelindeki uyuşturucu operasyonlarında 1261 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 39 ilde son bir haftada yürütülen operasyonlarda 121 kilogram esrar, 64 kilogram eroin, 36 kilogram skunk, 12 kilogram metamfetamin, 6 bin kök kenevir ve 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aramalarda, ruhsatsız 11 tabanca ve tüfek ile 81 bin 585 liraya el koyuldu. Operasyonlarda, 1261 kişi gözaltına alındı.

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