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Ülke genelindeki denetimde 300 şehir içi toplu taşıma aracı trafikten men edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde yapılan denetimlerde, 300 şehir içi toplu taşıma aracı trafikten men edildi.

Aykut Karadağ   | 24.01.2020
Ülke genelindeki denetimde 300 şehir içi toplu taşıma aracı trafikten men edildi

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde yapılan denetimlerde, 300 şehir içi toplu taşıma aracı trafikten men edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların en aza indirilmesi ve sürücüler üzerinde yakalanma riski duygusunun artırılması amacıyla, 22 ve 23 Ocak'ta ülke genelinde şehir içi toplu taşıma araçlarına yönelik özel denetim gerçekleştirildi.

Uygulamalarda, 41 bin 65 araç ve sürücü denetlendi, 891 sürücünün taşıma sınırı üzerinde yolcu aldığı belirlendi, 300 araç trafikten men edildi, 33 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı ve 4 bin 559 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.

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