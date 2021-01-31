Ülke genelindeki 'Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan 2 bin 475 kişi yakalandı
İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde yapılan "Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması"nda çeşitli suçlardan aranan 2 bin 475 kişi yakalandı.
Ankara
İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde yapılan "Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması"nda çeşitli suçlardan aranan 2 bin 475 kişi yakalandı.
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