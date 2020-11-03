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Ülke genelinde bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 4 bin 606 zanlı yakalandı

Yurt genelinde son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 50 ilde 4 bin 606 şüpheli gözaltına alındı.

Cankut Taşdan   | 03.11.2020
Ülke genelinde bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 4 bin 606 zanlı yakalandı

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda, 555 kilogram esrar, 317 kilogram eroin, 68 kilogram metamfetamin, 47 kilogram skank, 17 kilogram bonzai, 68 kilogram kimyasal ve 63 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda ele geçirilen 48 tabanca ve tüfek ile 113 bin 615 liraya el konuldu, 4 bin 606 zanlı gözaltına alındı.

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