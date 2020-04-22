Ülke genelinde 3 bin 321 noktada denetim gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde 3 bin 321 noktada 52 bin 220 personelin katılımıyla bugün 15.00-00.00 saatlerinde denetim gerçekleştirilecek.
Ankara
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İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde 3 bin 321 noktada 52 bin 220 personelin katılımıyla bugün 15.00-00.00 saatlerinde denetim gerçekleştirilecek.
Denetimlerde Kovid-19 salgınını ve ramazanı fırsat bilerek pazar ve marketlerde fahiş fiyat uygulayanlara yönelik kontrollere ağırlık verilecek.
İçişleri Bakanlığınca yapılacak denetimlerde, alınan kararlara uymayan vatandaşlara ve iş yerlerine adli ve idari işlem uygulanacak.
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