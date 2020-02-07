Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan uçak enkazında incelemelerde bulundu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın enkazında incelemelerde bulundu.
İstanbul
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın enkazında incelemelerde bulundu.
Turhan, Pegasus Hava Yollarının İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı kazanın yaşandığı alana gitti.
Bir süre uçağın enkazının bulunduğu yerde inceleme yapan Turhan, görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İncelemeler sırasında Turhan'a, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Pegasus Hava Yollarından yetkililer de eşlik etti.
Bakan Turhan, alandaki incelemelerinin ardından kazada yaralananları ziyaret etmek üzere bölgeden ayrıldı.
Yaralanan yolcuları ziyaret etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, uçak kazasında yaralananların durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Şu anda hastanelerimizde 52 vatandaşımız tedavi görüyor. Bunların 8'i yoğun bakımda." dedi.
Turhan, Pegasus Hava Yollarının İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan uçağının iniş yaptıktan sonra pistten çıkması sonucu yaralanan yolculardan bazılarını, bulundukları VM Medical Park Pendik Hastanesi'nde ziyaret etti.
Bakan Turhan, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletip sağlık durumları hakkında bilgi aldıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.
Kaza sonrası yaralanan yolcuların tedavilerinin çeşitli hastanelerde devam ettiğini aktaran Turhan, "Bildiğiniz gibi uçakta 181 kişi vardı. Şu anda hastanelerimizde 52 vatandaşımız tedavi görüyor. Bunların 8'i yoğun bakımda, ancak yoğun bakımda olan hastalarımız yapılan bazı cerrahi müdahaleler sonucu olması gereken yoğun bakım. Şu anda bir Çin vatandaşı yoğun bakımda, şuuru yerinde değil. Doktorlarımız takip ediyor. Diğer hastalarımızın hepsi iyi durumda." diye konuştu.
Pek çok hastanın taburcu edileceği bilgisini doktorlardan aldıklarını ifade eden Turhan, "Hastanelerde tedavi gören vatandaşlarımızda şu anda ağır ve acil bir durum yok." dedi.
"Enkazın kaldırılmasına pazar günü başlanacak"
Turhan, kazanın yaşandığı yerde yaptığı incelemelere ilişkin de "Büyük bir kaza, uçak üçe bölünmüş. Hayatını kaybeden 3 vatandaşımız var. Bunların haricindekilerin durumları iyiye gidiyor, tesellimiz bu. Böyle bir kazada daha fazla kayıp olma ihtimali yüksekti ama çok şükür ki müdahale ekiplerimiz 5 dakika içerisinde hemen ulaşıyor ve yolcularımıza yardım ekiplerimiz ambulanslarla, bazıları yaya olarak, bazıları sedyelerle hastanelere intikal ediyorlar ve tedavileri yapılıyor." ifadelerini kullandı.
Her kazanın oluş şartlarının farklı olduğunu dile getiren Turhan, Kaza İnceleme Kurulu'nun görevine dün itibarıyla başladığını söyledi.
Uçağın üreticisi ülkenin ve firmanın kaza inceleme kurullarından ekiplerin de İstanbul'a geldiğine işaret eden Turhan, "Uçağın enkazının kaldırılmasına pazar günü başlanacak, bu bilgiyi aldık." dedi.
Bakan Turhan'a ziyaretlerinde, Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane ile diğer ilgililer eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.